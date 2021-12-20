Hyundai и Kia перенесут сборку трех моделей в Санкт-Петербург

Появилась новая информация о планах Hyundai относительно бывшего завода General Motors в Санкт-Петербурге, который южнокорейская компания приобрела в конце 2020 года. Как сообщает ТАСС со ссылкой на Минпромторг, там наладят производство моделей Kia Sportage, Hyundai Tucson и Palisade, актуальные поколения которых пока выпускаются на мощностях калининградского «Автотора». Объем инвестиций в петербургское предприятие при этом увеличится с 16 миллиардов до 52,8 миллиарда рублей.

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Ранее сообщалось, что в октябре Hyundai приступила к реконструкции бывшего завода GM, чтобы «к 2023 году начать выпуск новых моделей», причем речь шла о «широкой линейки автомобилей». Теперь же выяснилось, что речь идет о кроссоверах, которые пока собирают в Калининграде. В Минпромторге подтвердили, что дополнительное соглашение с ООО «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» предполагает «включение в номенклатуру продукции моделей Hyundai Tuscon, Hyundai Palisade, Kia Sportage».

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Завод General Motors был построен в 2008 году, объем инвестиций в проект на тот момент оценивался в 300 миллионов долларов. В разные годы с конвейера предприятия сходили Chevrolet Cruze, Trailblazer, Tahoe, Captiva, а также Opel Astra, Antara, Mokka и несколько моделей Cadillac. В 2015 году GM свернул производство в России, а завод законсервировали. Он пустовал вплоть до 2020 года, пока не был приобретен Hyundai.

Между тем у южнокорейской марки уже имеется сборочное предприятие «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» в Санкт-Петербурге, где выпускают Creta, Solaris и Kia Rio. Площадка работает больше 10 лет. Там же рядом расположен завод двигателей, который входит в число крупнейших моторных предприятий страны.