Обязательный техосмотр авто и мотоциклов хотят отменить

В России могут отменить обязательный технический осмотр транспортных средств, принадлежащих физическим лицам. Такой законопроект сенаторов и депутатов планируют рассмотреть 21 декабря во втором чтении на пленарном заседании Госдумы.

Фото: © Игорь Самохвалов/ПГ © Игорь Самохвалов/ПГ

Законопроект касается только личного легкового авто- и мототранспорта, принадлежащего на правах собственности физическим лицам и используемого непосредственно в личных целях.

Видео дня

Необходимость прохождения техосмотра остаётся только в случае смены владельца машины или при замене её основных деталей. При этом, если сам владелец посчитает нужным провести эту процедуру, он сможет это сделать. Техосмотр такси, автобусов, грузовиков по-прежнему будет обязательным.

По словам одного из авторов инициативы, вице-спикера Госдумы Сергея Неверова («Единая Россия»), к депутатам поступало большое количество обращений от граждан по вопросу прохождения техосмотра.

«В большинстве случаев этот процесс стал формальностью, на которую люди тратят время и деньги. А количество дорожно-транспортных происшествий с участием автомобилей и мотоциклов с техническими неисправностями составляет в среднем около одного процента», — сказал депутат.

Штрафовать тех, кто использует транспорт в личных целях и не имеет диагностической карты, не должны, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своём Telegram-канале.

После принятия законопроекта об отмене обязательного техосмотра в первом чтении «многих беспокоил вопрос: не придется ли платить штрафы за езду без диагностической карты в соответствии с КоАП», отметил спикер. Поручение решить эту проблему было дано Комитету по транспорту.

«Законопроект был доработан в интересах автовладельцев. Чтобы не возникало разночтений. Штрафовать тех, кто использует транспорт в личных целях и не имеет диагностической карты, — не должны», — подчеркнул председатель Госдумы.

По его словам, при этом техосмотр остаётся обязательным для такси, автобусов и грузовиков. «В области коммерческих, пассажирских перевозок это вопрос безопасности наших граждан», — отметил Вячеслав Володин.