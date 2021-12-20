Обновленный Haval Jolion раскрыли на шпионских фотографиях

Haval Jolion появился в Китае в начале 2021 года, а до России модель добралась только к началу лета. Между тем, китайская марка уже готовит обновленную версию популярного кроссовера, с доработанной оптикой и слегка измененной радиаторной решеткой. Шпионские фотографии оказались в распоряжении портала Autohome.com.cn, а другие китайские СМИ поделились снимками машины без камуфляжа: на них можно рассмотреть изменения, которые произошли в дизайне экстерьера Jolion.

Фото: © Autohome.com.cn © Autohome.com.cn

Самое заметное изменение — это радиаторная решетка с сетчатой структурой, в то время как у актуального Jolion узор образован ламелями. Секции поворотников увеличились в размерах, а сами они состоят из множества горизонтальных светодиодных элементов. Фары у обновленного кроссовера прилегают к «грилю», а табличка с названием модели расположена у самой верхней кромки решетки. Корму, по всей видимости, менять не будут, хотя задние фонари на шпионских фотографиях отличаются.

Изменений в гамме двигателей не предвидится. В Китае Jolion будет по-прежнему комплектоваться 1,5-литровым мотором на 150 лошадиных сил в сочетании с шестиступенчатой механической коробкой передач либо семидиапазонным «роботом».

Портал Китайские автомобили предполагает, что спешка с обновлением модели объясняется средними показателями продаж Joliom в Китае: за 10 месяцев 2021 года модель разошлась в количестве 52,9 тысячи экземпляров. Для сравнения, продажи основного конкурента Jolion на местном рынке, Geely Coolray, за тот же период превысили 112 тысячи штук. Результат другого китайского кроссовера, Chery Tiggo 4, составил более 78 тысяч единиц.