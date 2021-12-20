Размер автокредита в России вырос до рекордных значений

«С довольно большой уверенностью можно говорить о том, что в декабре продолжится рост процентных ставок, и может быть, впервые в истории рынок будет наблюдать снижение объемов розничного кредитования в традиционно "высоком" для кредитования месяце, а с учетом регуляторного давления, вполне возможно, может быть отмечено снижение средних сумм кредитования», – цитирует РИА Новости генерального директора «Эквифакса» Олега Лагуткина.