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5 часов назад

Размер автокредита в России вырос до рекордных значений

Размер кредита на автомобиль на территории России вырос до рекордных 1,2 миллиона рублей. Таковы данные бюро кредитных историй «Эквифакс».

Размер автокредита в России вырос до рекордных значений
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«С довольно большой уверенностью можно говорить о том, что в декабре продолжится рост процентных ставок, и может быть, впервые в истории рынок будет наблюдать снижение объемов розничного кредитования в традиционно "высоком" для кредитования месяце, а с учетом регуляторного давления, вполне возможно, может быть отмечено снижение средних сумм кредитования», – цитирует РИА Новости генерального директора «Эквифакса» Олега Лагуткина.

Эксперты отмечают, что общее число автокредитов в стране снижается, однако повышается стоимость отдельных автокредитов.

Ранее «СП» писала о том, что эксперт рассказал, как можно сэкономить при покупке автомобиля.

Автоновости,Олег Лагуткин,РИА Новости,
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