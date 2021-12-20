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36 минут назад

«Хаммер» стал электрическим пикапом мощностью 1000 л. с.

Завод в Детройте выпустил первую товарную партию пикапов GMC Hummer. Цены на модель начинаются с отметки 110 тысяч долларов.

В Америке снова начали выпускать «Хаммеры»
Фото: GMC HummerGMC Hummer

Название «Хаммер» вернулось на автомобильный рынок после десятилетнего перерыва, когда концерн General Motors закрыл одноимённую марку. Правда, теперь Hummer — это не отдельный бренд, а название модели марки GMC. Премьера этого электрического пикапа прошла осенью прошлого года, а теперь машина встала на конвейер.

General Motors инвестировал 2,2 млрд долларов в переоборудование завода в Детройте под выпуск электромобилей

Право купить первый товарный экземпляр компания продала ещё весной этого года — на благотворительном аукционе за 2,5 млн долларов. А обычная цена пикапа GMC Hummer сейчас составляет 110 300 долларов (8,1 млн рублей по текущему курсу), причём все машины из первых партий уже «расписаны» по предварительным заказам.

GMC Hummer

Пока завод делает только пикапы в самом дорогом исполнении: с тремя электромоторами мощностью 1000 л. с. и батареей ёмкостью 200 кВтч, обеспечивающей запас хода до 530 км. Позже в продаже появятся менее мощные версии по более умеренной цене.

У четырёхдверной кабины — съёмные панели крыши

«Хаммеры» в специальной комплектации Edition 1, посвящённой запуску модели, оснащены по максимуму. Здесь есть пневмоподвеска, «зубастые» внедорожные шины, подруливающие задние колёса (пикап даже может ездить по диагонали), продвинутый круиз-контроль с функциями автопилота.

Прямым конкурентом «Хаммера» можно считать только электропикап Rivian R1T. А вот Tesla Cybertruck и электрическая версия «Форда F-150» станут серийными только ближе к концу 2022 года.

Автоновости,Hummer,Tesla,
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