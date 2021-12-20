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3 часа назад

ГИБДД объявила о «широкомасштабной акции» в Москве

Московская Госавтоинспекция объявила о проведении широкомасштабной профилактической акции по безопасности дорожного движения, которая стартовала 20 декабря. В ее рамках инспекторы проведут различные профилактические мероприятия, в том числе в жилых зонах и вблизи учебных заведений.

ГИБДД объявила о «широкомасштабной акции» в Москве
Фото: РИА Новости / Кирилл КаллиниковРИА Новости / Кирилл Каллиников

«Сотрудники дорожного надзора проведут обследование подъездных путей и проверят состояние технических средств регулирования дорожного движения на территориях, прилегающих к образовательным организациям», — рассказали в пресс-службе столичной ГИБДД.

За 11 месяцев 2021 года в Москве зарегистрировано 717 ДТП с участием детей в возрасте до 16 лет. Происшествия стали причиной гибели 10 детей, еще 758 получили травмы.

Лидером по аварийности стал Восточный административный округ (105 раненых в 98 ДТП). Тройку дополнили Южный административный округ (86 раненых в 79 ДТП) и Западный административный округ (85 раненых в 80 ДТП). Наименьшее количество аварий с участием несовершеннолетних отмечено в Зеленоградском административном округе — 17 ДТП и 17 пострадавших.

Автоновости,ГИБДД,
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