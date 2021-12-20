В России подорожали кроссоверы Nissan Murano и Qashqai

Представительство компании Nissan в России внесло изменения в ценовую политику. Под подорожание попали кроссоверы Murano и Qashqai.

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Эксперты автомобильного рынка отметили изменение стоимости транспортных средств марки Nissan на территории России. Известно, что во всех комплектациях паркетник Murano стал дороже на 40 тысяч рублей. У Qashqai отмечается повышение цены на 30 000 рублей.

Теперь минимальная стоимость кроссовера Murano составляет 3 440 000 рублей. Топовая комплектация обойдется покупателям в 3 990 000 рублей. Кроссовер Qashqai в базовом исполнении оценили в 1 759 000 рублей. Максимальная комплектация предлагается клиентам за 2 771 000 рублей.