В России подорожали кроссоверы Nissan Murano и Qashqai

Представительство компании Nissan в России внесло изменения в ценовую политику. Под подорожание попали кроссоверы Murano и Qashqai.
Эксперты автомобильного рынка отметили изменение стоимости транспортных средств марки Nissan на территории России. Известно, что во всех комплектациях паркетник Murano стал дороже на 40 тысяч рублей. У Qashqai отмечается повышение цены на 30 000 рублей.
Теперь минимальная стоимость кроссовера Murano составляет 3 440 000 рублей. Топовая комплектация обойдется покупателям в 3 990 000 рублей. Кроссовер Qashqai в базовом исполнении оценили в 1 759 000 рублей. Максимальная комплектация предлагается клиентам за 2 771 000 рублей.
Заметим, что данный прайс является официальным и может не совпадать с ценами, которые устанавливаются в дилерских центрах бренда. Как отмечают эксперты, в прошлый раз модели Murano и Qashqai попадали под повышение прайса в ноябре. Тогда их ценники выросли на 20 000 и 55 000 рублей соответственно.