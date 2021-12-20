Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Бортжурнал
ПДД
Экзамен
-4° в 
USD 74.29EUR 83.62
Войти в почту
1 час назад

В России подорожали кроссоверы Nissan Murano и Qashqai

Представительство компании Nissan в России внесло изменения в ценовую политику. Под подорожание попали кроссоверы Murano и Qashqai.

В России подорожали кроссоверы Nissan Murano и Qashqai
Фото: Car.ruCar.ru

Эксперты автомобильного рынка отметили изменение стоимости транспортных средств марки Nissan на территории России. Известно, что во всех комплектациях паркетник Murano стал дороже на 40 тысяч рублей. У Qashqai отмечается повышение цены на 30 000 рублей.

Теперь минимальная стоимость кроссовера Murano составляет 3 440 000 рублей. Топовая комплектация обойдется покупателям в 3 990 000 рублей. Кроссовер Qashqai в базовом исполнении оценили в 1 759 000 рублей. Максимальная комплектация предлагается клиентам за 2 771 000 рублей.

Заметим, что данный прайс является официальным и может не совпадать с ценами, которые устанавливаются в дилерских центрах бренда. Как отмечают эксперты, в прошлый раз модели Murano и Qashqai попадали под повышение прайса в ноябре. Тогда их ценники выросли на 20 000 и 55 000 рублей соответственно.

Автоновости,Nissan Murano,Nissan,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители