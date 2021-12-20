Китайцы не смогли выбрать один лучший «Автомобиль года»

В Китае подвели итоги национальной премии «Автомобиль года» (Xuanyuan Award). Как сообщает портал «Китайские автомобили», уже второй год подряд жюри, в которое входят не только местные автоэксперы, но также автомобильные журналисты из других стран, не могут выбрать одну машину, и присуждают победу двум моделям, которые набрали максимальное количество баллов. В этом году ими стали электрический кроссовер HiPhi X и бюджетный седан GAC Empow.

Фото: Autohome.com.cn / GAC Empow Autohome.com.cn / GAC Empow

В конкурсе участвовали 75 автомобилей, представленных рынке Китая, 20 из которых вышли в финал. При выборе победителей особое внимание уделялось нескольким факторам: качество, динамические характеристики, комфорт, функциональность и удобство использования мультимедийной системы, а также работа электронных ассистентов. Не обделили вниманием и дизайн моделей.

Видео дня

Парочка победителей относится к совершено разным классам и сегментам. Роскошный электрический кроссовер HiPhi X является одним из самых дорогих автомобилей в Китае и стоит 570-800 тысяч юаней (6,6-9,3 млн рублей). В движение электрокросс приводит двухмоторная установка на 598 лошадиных сил, которая обеспечивает автомобилю разгон с места до 100 километров в час примерно за 3,6 секунды. На одном заряде батареи емкостью 96 киловатт-часов электрокар проезжает 644 километра.

Победу HiPhi X обеспечили не только выдающиеся динамические характеристики, но также комфорт (у кроссовера шесть дверей, две из которых открываются вверх), высокотехнологичный салон со множеством экранов и «дружелюбная» электроника. Эксперты пришли к выводу, что HiPhi X задает новые стандарты в автомобилестроении и достоин звания «Автомобиль года».

Autohome.com.cn / GAC Empow