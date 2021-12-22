Автохамам будет грозить до трех лет лишения свободы

Госдума приняла закон об усилении ответственности за нарушение правил дорожного движения для автохамов. Выезд на "встречку" и значительное превышение скорости может быть чревато для нарушителей-рецидивистов лишением свободы на срок до трех лет. Обычные штрафы таких автохамов не останавливают, подчеркнул председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Фото: Российская Газета Российская Газета

Документ прошел второе и третье чтение. Верхняя планка была повышена - раньше (в версии первого чтения) предполагалось, что она составит два года. Теперь депутаты уточнили, как будут поступать с теми, кто будет наказан по уголовной статье и вновь пойдет на серьезные нарушения ПДД.

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Итак, уголовная ответственность будет наступать:

- за превышение скорости на величину более 60 км/ч;

- выезд на полосу встречного движения или на трамвайные пути встречного маршрута. Исключение будет сделано для случаев объезда препятствий.

При этом наказание может быть назначено, если водитель ранее дважды подвергался административному взысканию за аналогичные правонарушения и был лишен прав.

На первый раз уголовное наказание будет таким:

- штраф от 200 до 300 тысяч рублей или в размере доходов осужденного за период от года до двух;

- обязательные работы на срок до 480 часов;

- принудительные работы на срок до двух лет;

- лишение свободы на срок до двух лет.

Если ранее осужденный по этой статье водитель вновь допустит такое нарушение, то:

- штраф уже составит от 300 тыс. до 500 тыс. рублей,

- максимальный срок лишения свободы увеличится до трех лет,

- исправительные работы на срок до двух лет,

- принудительные работы - до трех лет.

Таким образом, водителям, которые ранее привлекались к уголовной ответственности за неоднократное нарушение ПДД (превышение скорости на более чем 60 км/ч или выезд на встречную полосу) и были лишены водительских прав, при повторном нарушении будет грозить до трех лет лишения свободы, уточнил председатель Госдумы.

"Практически каждую неделю мы с вами видим из средств массовой информации, что по вине лихачей, мажоров на дорогих автомобилях люди становятся инвалидами, погибают, - напомнил спикер. - Обычные штрафы таких автохамов не останавливают. Зачастую ради "хайпа" в социальных сетях они готовы на любые нарушения, не задумываясь, что тем самым рискуют жизнью и здоровьем окружающих".

Он считает такие ситуации недопустимыми - в связи с чем и был принят соответствующий закон.

Отметим, что данные нормы не будут распространяться на нарушения, выявленные дорожными камерами.

Авторами законопроекта выступили депутаты от ЕР, ЛДПР, СРЗП и "Новых людей". В пояснительной записке инициаторы сослались на статистику, согласно которой более 40% водителей не останавливают штрафы за превышение скорости, и они вновь нарушают Правила дорожного движения. При этом идут на грубые нарушения, повторно выезжая на полосу для встречного движения, почти 10% оштрафованных за это водителей.