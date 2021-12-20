Искусственный интеллект будут использовать для поиска парковки

Новый сервис даст возможность жильцам многоэтажек, не выходя из квартиры, иметь представление о свободных местах на парковочной площадке рядом. Анализ наличия свободных мест на парковках может происходить с помощью видеокамер. Ожидаемая вероятность сканирования данных должна составить около 85%.

Все сведения о парковочных местах будут приходить в специально разработанное приложение «Электронный дом». Водитель, подъезжая к парковке, уже будет иметь представление о свободных или отсутствии свободных мест. Если в это время поиском свободных мест будут заниматься несколько водителей, то сведения будут у всех, и займет место тот, кто приедет первый.