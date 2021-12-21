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2 часа назад

В России могут ограничить наценку дилеров на новые автомобили

В Минпромторге предлагают ограничить 10% максимальную наценку официальных дилеров при продаже новых машин, сообщил агентству ТАСС источник в министерстве.

Наценку дилеров на новые автомобили могут ограничить
Фото: Алексей Сухоруков/РИА «Новости»Алексей Сухоруков/РИА «Новости»

«Мы в процессе организации договоренности между ассоциацией «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) и объединением автопроизводителей о том, что даже в периоды пикового спроса официальные дилеры будут ограничивать наценку на новые автомобили 10%. Норма прибыли автопроизводителей — 5-6%. Считается, что норма наценки у официального дилера на новый автомобиль составляет 7-10%. Это позволяет официальному дилерскому бизнесу иметь приемлемую маржу», — сказал он.

В настоящее время дилеры продают автомобили с неоправданно дорогими дополнительными опциями на фоне ажиотажного спроса и дефицита, несмотря на рекомендованные розничные цены, отметил представитель министерства. К примеру, в сети уже появлялись снимки прайс-листов из дилерских центров, где Lada Vesta Sport и Vesta SW Cross продавали за 1,8 млн рублей.

Ранее сообщалось, что сразу 20 автомарок изменили цены на машины в первой половине декабря. Российские дилеры уже предупредили о скачке цен на машины в начале 2022 года.

Автоновости,Lada Vesta,Lada,Ассоциация "Российские автомобильные дилеры",Минпромторг,ИТАР-ТАСС,
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