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1 час назад

Минпромторг спрогнозировал скорый конец дефицита автомобилей

Дефицит новых машин в российских автосалонах продлится меньше, чем ожидалось, считают в Минпромторге. Как рассказал ТАСС источник в министерстве, улучшение ситуации с поставками автомобилей ожидается уже в первом квартале 2022 года. При этом стабилизации цен власти не прогнозируют: как всегда, стоимость будет зависеть от многих факторов – от цены металлопроката и электронных компонентов до продолжающей дорожать логистики.

Минпромторг спрогнозировал скорый конец дефицита автомобилей
Фото: DepositphotosDepositphotos

По прогнозу Минпромторга, в первом квартале будущего года нехватка новых машин будет ощущаться не так остро. «По крайней мере, по основным моделям дефицит пройдет», – сказал источник. Ранее в министерстве предрекали длительные перебои в поставках чипов, ставшие основной причиной дефицита машин. Сообщалось, что проблемы сохранятся и в 2022 году, однако будут стоять не так остро, как в 2021-м.

Что касается цен, то в наиболее выигрышном положении окажутся автокомпании с высокой степенью локализации производства в России, так как логистика продолжает стремительно дорожать. Таким образом, компании с низкой долей логистики смогут увеличить долю на рынке, так как это станет конкурентным преимуществом.

Наиболее дешевая логистика в России в отечественного АвтоВАЗа, а самая дорогая – у «Автотора» в Калининграде. На мощностях последнего собирают автомобили BMW, Genesis, Hyundai и Kia.

Автодилеры с Минпромторгом не солидарны: по их мнению, острый дефицит машин в дилерских центрах продлится по крайней мере до второго квартала 2022 года. В начале декабря они отмечали, что такой ситуации на авторынке страны «не было уже много лет».

Автоновости,Hyundai,Kia,BMW,Минпромторг,Автоваз,
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