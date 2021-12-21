Единая Россия выступила за ужесточение ответственности для злостных нарушителей на дорогах

«С февраля по ноябрь произошло более 120 тыс. ДТП. Погибло 13 тыс. человек, более 15 тыс. ранено. Каждый четвертый погибший – с выездом на встречную полосу, каждый девятый – с превышением скоростного режима. Мы надеемся, что этот шаг поможет сберечь жизни людей. Это предполагает народная программа «Единой России». И об этом неустанно говорит президент», — рассказал руководитель фракции «Единая Россия» в Госдуме.