Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Бортжурнал
ПДД
Экзамен
-2° в 
USD 74.29EUR 83.62
Войти в почту
47 минут назад

Единая Россия выступила за ужесточение ответственности для злостных нарушителей на дорогах

В Государственной думе России 21 декабря состоится рассмотрение в первом чтении законопроекта, который предполагает введение уголовной ответственности за нарушение ПДД гражданами, которые уже имеют административное наказание и лишены права управления транспортными средствами. Об этом сообщается в Telegram-канале «Единая Россия. Официально».

Единая Россия выступила за ужесточение ответственности для злостных нарушителей на дорогах
Фото: Максим БлиновМаксим Блинов

В публикации отмечается, что для правонарушителей также предусмотрены повышенные штрафы. Ответственность наступит только в случае, если нарушение зафиксируют сотрудники ГИБДД.

«С февраля по ноябрь произошло более 120 тыс. ДТП. Погибло 13 тыс. человек, более 15 тыс. ранено. Каждый четвертый погибший – с выездом на встречную полосу, каждый девятый – с превышением скоростного режима. Мы надеемся, что этот шаг поможет сберечь жизни людей. Это предполагает народная программа «Единой России». И об этом неустанно говорит президент», — рассказал руководитель фракции «Единая Россия» в Госдуме.

Ранее стало известно, что профильный комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции рекомендовал поддержать во втором чтении законопроект о расширении полномочий полиции.

Автоновости,ГИБДД,Единая Россия,Госдума,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители