Единая Россия выступила за ужесточение ответственности для злостных нарушителей на дорогах

В Государственной думе России 21 декабря состоится рассмотрение в первом чтении законопроекта, который предполагает введение уголовной ответственности за нарушение ПДД гражданами, которые уже имеют административное наказание и лишены права управления транспортными средствами. Об этом сообщается в Telegram-канале «Единая Россия. Официально».
В публикации отмечается, что для правонарушителей также предусмотрены повышенные штрафы. Ответственность наступит только в случае, если нарушение зафиксируют сотрудники ГИБДД.
«С февраля по ноябрь произошло более 120 тыс. ДТП. Погибло 13 тыс. человек, более 15 тыс. ранено. Каждый четвертый погибший – с выездом на встречную полосу, каждый девятый – с превышением скоростного режима. Мы надеемся, что этот шаг поможет сберечь жизни людей. Это предполагает народная программа «Единой России». И об этом неустанно говорит президент», — рассказал руководитель фракции «Единая Россия» в Госдуме.
Ранее стало известно, что профильный комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции рекомендовал поддержать во втором чтении законопроект о расширении полномочий полиции.