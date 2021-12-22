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1 час назад

Geely и Renault могут создать совместное предприятие

В ближайшее время Geely и Renault объявят о расширении партнерства: по информации Automotive News Europe, компании заключат соглашение о совместном производстве китайских гибридных автомобилей в Южной Корее и рассмотрят возможность беспошлинного экспорта машин в США. Инсайдеры уточняют, что Geely и Renault создадут предприятие, которой займется производством и продажей подзаряжаемых гибридов на «вольвовской» платформе CMA.

Geely и Renault могут создать совместное предприятие
Фото: DepositphotosDepositphotos

О партнерстве Geely и Renault стало известно еще в августе 2021 года. Тогда сообщалось, что стороны подписали меморандум о взаимопонимании, который предполагает сотрудничество в области разработки гибридов, обмен технологиями и ресурсами. Из заявления, опубликованного тогда на глобальном сайте Geely, следовало, что партнеры сконцентрируются на «гибридных автомобилях на быстрорастущих азиатских рынках».

Теперь же выяснились новые подробности сотрудничества китайской и французской сторон. Предполагается, что партнеры разработают новую модельную линейку на платформе CMA, созданной Geely совместно с Volvo. Французы в свою очередь будут отвечать за дизайн и маркетинг, а также предоставят завод Renault Samsung Motors в Пусане, где и будет организовано производство будущих гибридов.

Обе компании окажутся в выигрыше от создания современного предприятия: СП поможет Renault закрепиться в азиатском регионе, а Geely получит возможность выйти на американский рынок, так как между Южной Кореи и США действует соглашение о свободной торговле.

Кроме того, в Южной Корее могут локализовать сборку автомобилей марки Lynk & Co, которой в равных долях владеют Geely и Volvo. В основе моделей бренда лежит как раз платформа CMA.

Автоновости,Geely,Renault,Volvo,
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