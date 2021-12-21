Opel Astra неожиданно возвращается на российский рынок

Немецкая марка Opel выпустила в этом году Astra нового поколения. Созданный на платформе Peugeot 308 автомобиль будет продаваться и на рынке России.

Фото: Opel Opel

Кузов обновленного Opel Astra представлен в фирменном дизайне, оригинально оформлен и салон. Но блок управления климатом и музыкой выполнен с кнопками, а не сенсорным, как современные. В Европе машину будут реализовывать с турбомоторами на бензине, мощностью 130 и 110 л.с., а также с дизелем, емкостью 1,5 литра и отдачей 130 л.с. Стандартная КП "механика", но можно заказать и 8АКПП.