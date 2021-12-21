Пробки парализовали Москву

Загруженность автомобильных дорог в Москве к 16.00 достигла 9 баллов и будет увеличиваться, предупредили в столичном департаменте транспорта.

«Движение на 16 часов 9 баллов. В ближайшие часы движение будет также сильно затруднено», - сообщил Дептранс в своем телеграм-канале.

Средняя скорость движения автомобилей составляет 22 км/ч, наземный транспорт едет со скоростью 27 км/ч.

По оценкам департамента, до 17.30 к среднему времени поездки по Москве водителю следует прибавить 10%, с 17.30 до 18.30 - 35%, а с 18.30 до 19.30 - 45%.

«Сейчас в центре быстрей всего на метро. А по вылетным магистралям на такси и общественном транспорте - они едут по выделенным полосам», - говорится в сообщении.