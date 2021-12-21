В России отзовут почти 10 тысяч автомобилей Toyota

Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии сообщило о согласовании проведения добровольного отзыва автомобилей марки Toyota. Программа мероприятий представлена официальным представителем изготовителя Toyota на российском рынке ООО «ТОЙОТА МОТОР», пишет Росстандарт.

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Уточняется, что отзыву подлежат 9916 автомобилей Toyota VENZA, изготовленных с 31 мая 2013 года по 3 марта 2016 года с VIN-кодами согласно приложению.

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Причиной для отзыва транспортных средств стало то, что у автомобилей, вошедших в список есть датчик системы подушек безопасности, который установлен в передней двери со стороны водителя. Датчик в свою очередь подключен к электронному блоку управления системы пассивной безопасности «SRS» витой парой в жгуте проводов, проложенных от двери к кузову автомобиля через втулку.

Ввиду технических особенностей, в зависимости от частоты использования двери водителя, провода могут привести к неработоспособному состоянию датчика, а также возникновению кода неисправности и включению контрольной лампы SRS. В таком состоянии, при определенных видах столкновения, боковые подушки безопасности со стороны водителя могут не раскрыться, что повышает риск получения травм.

Кроме того, на всех транспортных средствах, попадающих под действие данной отзывной кампании, будет выполнена проверка жгута проводов передней двери со стороны водителя и, при необходимости, его замена.

Уполномоченные представители изготовителей ООО «ТОЙОТА МОТОР» сообщит владельцам автомобилей, которые попадают под отзыв, путем рассылки писем или по телефону о необходимости пригнать машину в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ.

Вместе с тем владельцы могут самостоятельно, не дожидаясь сообщения уполномоченного дилера, выяснить, относится ли их транспортное средство к модели, попавшей под отзыв. Для этого необходимо сопоставить VIN-код собственного автомобиля с прилагаемым перечнем, либо воспользоваться интерактивным поиском.