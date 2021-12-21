Новая Lada Vesta FL: что о ней думают автомобилисты

Презентация новой Lada Vesta FL состоится уже в 2022 году. Эксперты обратили внимание на отношение россиян к автомобилю.

Фото: Lada Lada

По предварительной информации, обновленная Lada Vesta FL будет представлена в марте 2022 года. Тестовые образцы новинки выпускаются на производственной площадке в Ижевске с лета. Сейчас производитель подготавливается к серийной сборке. Эксперты поинтересовались у автомобилистов, как они относятся к обновлению.

Чтобы оценить реакцию россиян, специалисты провели опрос, в котором приняло участие 1200 пользователей Сети. Результаты показали, что 7% опрошенных не ждут появления новой Lada Vesta FL. Еще 9% респондентов положительно относятся к новинке - задумываются о приобретении в будущем.

Не рассматривают возможность приобретения 15%. Автомобилисты, взволнованные высокой стоимостью, заняли долю в 21% - они ожидают, что прайс новинки окажется слишком большим.