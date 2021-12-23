Полис ОСАГО может стать дороже

Мне кажется, что меньшее воздействие окажет увеличение уровня выплат по жизни и здоровью просто в силу того, что у нас, как это ни удивительно, таких выплат сравнительно немного. Но по-прежнему остается риск того, что вот в эту сферу придут мошенники и начнут также массово заявлять эти убытки, как они сейчас это делают по ущербу «железкам», и в этом случае, соответственно, и расходы на выплаты по жизни и здоровью резко вырастут, что тоже приведет к подорожанию».