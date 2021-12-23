Нововведения приведут к подорожанию ОСАГО. По оценкам «Россгосстраха», рост составит примерно 2 тысячи рублей
Полис ОСАГО может стать дороже. По мнению участников рынка, это произойдет в случае повышения порога выплат пострадавшим в четыре раза и запрета учитывать возраст автомобиля при расчете компенсации на ремонт.
Обе инициативы согласовал с профильными ведомствами Минфин. На совещании, где обсуждался законопроект, присутствовали представители ЦБ, Российского союза автостраховщиков, МВД и Минтранса, пишут «Ведомости».
В части увеличения лимита за ущерб жизни и здоровью при ДТП планируется повысить максимальную планку с 500 тысяч до 2 млн рублей.
В Минфине не отрицают, что нововведения приведут к подорожанию ОСАГО. Полис может подорожать примерно на 2 тысячи рублей, считают в «Россгосстрахе». При этом средняя выплата по ОСАГО после внесения изменений может вырасти на 20-50%, говорят в «Сберстраховании».
Член совета директоров группы содействия «Дельта» Глеб Виленский считает, что основным фактором станет отказ от учета износа:
«Стоимость полисов ОСАГО вырастет в первую очередь из-за отказа от учета износа. В выплатах за материальный ущерб большую часть составляет стоимость запасных частей, соответственно, если из этой цены перестанут вычитать износ, то сами по себе выплаты вырастут на 30%. Такое увеличение расходов со стороны поставщиков не может быть покрыто за счет их внутренних резервов. Если квартиру соседи сверху залили, то вам за новый ремонт никто не заплатит, выплата идет с учетом реального состояния квартиры, в которой вы живете. А применительно к автомобилям почему-то Минфин предлагает этот подход изменить.
Общество к такому договору не очень готово: вероятность того, что машина попадет в аварию и пострадает в ДТП по ОСАГО, составляет примерно 5% в год, а за полис дороже заплатит водитель. И таким образом эта мера, с одной стороны, увеличит возмещение ущерба, но очень сомнительно, насколько это справедливо для владельцев старых автомобилей, и одновременно приведет к увеличению расходов для всех без исключения водителей.
Мне кажется, что меньшее воздействие окажет увеличение уровня выплат по жизни и здоровью просто в силу того, что у нас, как это ни удивительно, таких выплат сравнительно немного. Но по-прежнему остается риск того, что вот в эту сферу придут мошенники и начнут также массово заявлять эти убытки, как они сейчас это делают по ущербу «железкам», и в этом случае, соответственно, и расходы на выплаты по жизни и здоровью резко вырастут, что тоже приведет к подорожанию».
Содержащий обе инициативы законопроект Минфин планирует подготовить в следующем году. А сегодня Госдума приняла закон об отмене обязательного техосмотра.
Согласно документу, от обязательного ТО освобождаются «легковые автомобили и мототранспортные средства», принадлежащие гражданам и «используемые ими исключительно в личных целях». Понадобится проходить техосмотр только при постановке автомобиля на учет, смене владельца, изменении конструкции или замене основных агрегатов.