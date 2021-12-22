Тарифы по ОСАГО вырастут вслед за ростом выплат

В России могут увеличиться до 2 млн рублей выплаты пострадавшим при автоавариях по ОСАГО, сообщают «Ведомости» со ссылкой на близкий к кабмину РФ источник.

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Это стало возможным после того, как Минфин и профильные ведомства договорились об изменениях системы автострахования. «Первая инициатива — повысить лимит выплат за ущерб жизни и здоровью по ОСАГО с 500 тысяч до 2 млн руб.

Таким образом будет уровнена сумма максимального покрытия по автострахованию с другими видами аналогичных полисов, например ответственности перевозчиков. Сейчас пострадавшие после аварии с автобусом получают компенсацию 2 млн рублей, тогда как при аварии с легковым автомобилем выплачивают только 500 тысяч рублей.

Другая инициатива предусматривает запрет для страховых компаний учитывать износ пострадавшей в ДТП машины при расчете выплаты на ремонт. В настоящее время страховщики могут выплатить возмещение или восстановление поврежденного автомобиля.