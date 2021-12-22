Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Бортжурнал
ПДД
Экзамен
+3° в 
USD 73.82EUR 83.32
Войти в почту
21 минуту назад

«Ведомости»: в России подорожают тарифы по ОСАГО

В России могут увеличиться до 2 млн рублей выплаты пострадавшим при автоавариях по ОСАГО, сообщают «Ведомости» со ссылкой на близкий к кабмину РФ источник.

Тарифы по ОСАГО вырастут вслед за ростом выплат
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Это стало возможным после того, как Минфин и профильные ведомства договорились об изменениях системы автострахования. «Первая инициатива — повысить лимит выплат за ущерб жизни и здоровью по ОСАГО с 500 тысяч до 2 млн руб.

Таким образом будет уровнена сумма максимального покрытия по автострахованию с другими видами аналогичных полисов, например ответственности перевозчиков. Сейчас пострадавшие после аварии с автобусом получают компенсацию 2 млн рублей, тогда как при аварии с легковым автомобилем выплачивают только 500 тысяч рублей.

Другая инициатива предусматривает запрет для страховых компаний учитывать износ пострадавшей в ДТП машины при расчете выплаты на ремонт. В настоящее время страховщики могут выплатить возмещение или восстановление поврежденного автомобиля.

ОСАГО и КАСКО подорожают в следующем году, считает исполнительный директор Российского союза автостраховщиков Евгений Уфимцев. По его словам, страховые полисы для автомобилистов поднимутся в цене из-за подорожания запчастей и улучшения состояния автопарка россиян.

Автоновости,Евгений Уфимцев,Минфин,Ведомости,
4
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители