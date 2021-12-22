Мировая премьера новой модели Renault состоится в России

На 2022 год компания Renault запланировала мировую премьеру некой новой модели, причем пройдет она в России, рассказал журналистам глава российского офиса марки Ян Птачек. «Renault обещал премьеру каждый год, и 2022-й не будет исключением, — заявил Птачек в ходе подведения итогов года. — Но надо чуть-чуть подождать, чтобы представить вам эту модель, так как это будет мировая премьера, и она очень важная».

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«Российская газета» предполагает, что речь может идти о дебюте Logan и Sandero третьего поколения, которые будут отличаться не только от одноименных моделей в Европе, но и от турецкого Renault Taliant. Однако вряд ли локальную версию Логана для России можно назвать «мировой премьерой». Куда более вероятно, что французская марка разрабатывает ранее не анонсированную модель, например, в популярном сегменте SUV.

Это не первый раз, когда Renault выбирает Россию в качестве места для проведения мировой премьеры. Так, в 2018 году на Московском автосалоне представили кросс-купе Arkana — модель сначала появилась на российском рынке, а лишь затем добралась до других стран.

Что же касается упомянутого Logan третьего поколения, то он дебютировал в Европе одновременно с Sandero еще осенью 2020 года, но под румынской маркой Dacia. До России новинка тоже доберется — это произойдет в течение 2022 года. Прототипы следующего Логана и Сандеро уже не раз замечали во время дорожных испытаний на российских дорогах.