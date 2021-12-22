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2 часа назад

В России приостановят продажи самых дешевых иномарок

Узбекская компания UzAuto Motors объявила о приостановке поставок машин в автосалоны более чем на два месяца. Как сообщает «Газета.ру», перебои в поставках электронных компонентов вынуждают завод прекратить прием заявок и сосредоточиться на выпуске заказанных ранее автомобилей. Решение касается и России, куда UzAuto поставляет Chevrolet Nexia, Spark и Cobalt – самые дешевые иномарки на рынке.

В России приостановят продажи самых дешевых иномарок
Фото: © Chevrolet© Chevrolet

Новые заявки на покупку Chevrolet Nexia, Spark, Cobalt и Lacetti компания не будет принимать с 20 декабря 2021 года по 1 февраля 2022-го. В октябре, ноябре и декабре проблемы на заводе стояли не столь остро, и UzAuto удалось выпустить предзаказанные машины без потерь в качестве. Однако вернуться к нормальному производственному ритму так и не удалось из-за постоянных сбоев, сообщает пресс-служба компании.

В российских автосалонах доступные Chevrolet пока еще в наличии, однако в отсутствии новых поставок это может продлиться недолго. В некоторых шоурумах уже сейчас говорят об ограниченном количестве машин. По словам официальных дилеров, срок ожидания новых Chevrolet под заказ – от полугода до года.

Бюджетные модели Chevrolet сборки UzAuto продают в России с середины прошлого года. Ввозом автомобилей узбекской сборки занимается официальный дистрибьютор «Келес Рус», заменивший проблемный Ravon. Продажи значительно выросли: по данным «Автостата», за первые 11 месяцев нынешнего года в России было реализовано 1534 экземпляра Nexia (в прошлом году – 52 штуки), 330 Spark (15 штук) и 2492 Cobalt (230 штук в 2020 году).

Стоимость хэтчбека Chevrolet Spark на российском рынке стартует с 920,9 тысячи рублей, а за седаны Nexia и Cobalt просят от 850,9 тысячи и от 923,9 тысяч рублей соответственно.

Автоновости,Chevrolet Spark,Chevrolet,
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