Госдума отменила техосмотр для личного транспорта

Госдума на заседании в среду приняла в третьем чтении законопроект об отмене обязательного регулярного техосмотра автотранспорта, используемого в личных целях.

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От данной процедуры будут освобождены легковые автомобили и мотоциклы, принадлежащие гражданам и используемые ими исключительно для собственных нужд. Тем не менее техосмотр будет обязательным для такси и другого транспорта, используемого для перевозки пассажиров, а также для личного автотранспорта, который применяется в служебных целях. Как уточнил ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин, "процедура также сохранится в отношении автомобилей и мотоциклов старше четырех лет при их продаже и регистрации".

Принятый закон гласит, что личный автотранспорт не подлежит техосмотру за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ, актами Евразийского экономического союза, а также в случае внесения изменений в их конструкцию. Исключаются случаи, когда у водителя уже есть диагностическая карта, но сотрудники ГИБДД подвергают его проведению техосмотра. Исключение - очевидная техническая неисправность транспорта, угрожающая безопасности дорожного движения.