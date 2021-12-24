Сенаторы в ходе заседания одобрили закон, который освобождает от процедуры прохождения обязательного регулярного технического осмотра для легковых автомобилей и мотоциклов, которые принадлежат физическим лицам.

Проходить техосмотр, согласно закону, необходимо, если транспортное средство старше четырех лет и его нужно поставить на учет или зарегистрировать смену владельца, а также при изменении конструкции или замене основных компонентов.