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1 час назад

Совет Федерации одобрил закон об отмене обязательного техосмотра

Сенаторы в ходе заседания одобрили закон, который освобождает от процедуры прохождения обязательного регулярного технического осмотра для легковых автомобилей и мотоциклов, которые принадлежат физическим лицам.

Ранее документ приняли депутаты Госдумы в третьем, окончательном чтении.

В России попросили поднять цены на техосмотр

Проходить техосмотр, согласно закону, необходимо, если транспортное средство старше четырех лет и его нужно поставить на учет или зарегистрировать смену владельца, а также при изменении конструкции или замене основных компонентов.

Автоновости,Видео,Совет Федерации,Госдума,
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