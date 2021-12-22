В России отменили техосмотр

Госдума приняла закон об отмене техосмотра для личного транспорта. Как сообщает ТАСС , теперь от регулярного ТО освобождены легковые автомобили и мотоциклы, принадлежащие гражданам и используемые ими исключительно для собственных нужд.

Регулярный техосмотр остается обязательным для такси и другого транспорта, используемого в коммерческих целях, а также для личных авто, которые используются в служебных целях. Кроме того, процедура сохранится в отношении автомобилей и мотоциклов старше четырех лет при их продаже и регистрации, а также в случае внесения изменений в конструкцию транспортных средств.