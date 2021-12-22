В России отменили техосмотр

Госдума приняла закон об отмене техосмотра для личного транспорта. Как сообщает ТАСС, теперь от регулярного ТО освобождены легковые автомобили и мотоциклы, принадлежащие гражданам и используемые ими исключительно для собственных нужд.
Регулярный техосмотр остается обязательным для такси и другого транспорта, используемого в коммерческих целях, а также для личных авто, которые используются в служебных целях. Кроме того, процедура сохранится в отношении автомобилей и мотоциклов старше четырех лет при их продаже и регистрации, а также в случае внесения изменений в конструкцию транспортных средств.
Депутаты предусмотрели, что владельцев личного транспорта не будут штрафовать за отсутствие диагностической карты. Как ранее отмечал спикер Госдумы Вячеслав Володин, "это решение облегчит жизнь многим автовладельцам", закон коснется примерно 50 млн транспортных средств.