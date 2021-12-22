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2 часа назад

«Автотор» начнет собирать электромобили собственной разработки

Завод «Автотор» собирается выпустить две модели электромобилей собственной разработки, сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на губернатора Калининградский области Антона Алиханова. Первой моделью станет молодежный ситимобиль, а второй – электрокар для людей с ограниченными возможностями. По плану, сборка отечественных машин на батарейках начнется на мощностях предприятия в 2023 году, а в продажу они поступят в 2024-м.

«Автотор» выпустит электромобили собственной разработки
Фото: © Автотор© Автотор

Концепт одной из моделей уже изготовлен, поделился Алиханов, причем сделан он был совместно с европейскими дизайнерами – какими именно, неизвестно. Через два года «Автотор» соберет первую партию из нескольких тысяч машин – ситикаров и автомобилей для людей с ограниченными возможностями.

Ранее сообщалось, что на «Автоторе» готовятся к локализации электрокаров сторонних марок, а также их комплектующих – в том числе, тяговых батарей. Инвестиции в подготовку завода к сборке «зеленых» машин увеличат до 32 миллиардов рублей. Так, первым электрокаром калининградской сборки может стать кросс-хэтч Kia EV6, который уже сфотографировали на улицах города.

Накануне стало известно, что в 2023 году Hyundai и Kia перенесут производство Kia Sportage, Hyundai Tucson и Palisade на бывший завод General Motors в Санкт-Петербурге, который Hyundai купила в конце 2020 года. Скажется ли это на возможной сборке электрокаров южнокорейских марок в Калининграде, пока неизвестно.

Автоновости,Hyundai Tucson,Kia Sportage,Hyundai,Kia,Антон Алиханов,
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