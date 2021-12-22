«Автотор» выпустит электромобили собственной разработки

Завод «Автотор» собирается выпустить две модели электромобилей собственной разработки, сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на губернатора Калининградский области Антона Алиханова. Первой моделью станет молодежный ситимобиль, а второй – электрокар для людей с ограниченными возможностями. По плану, сборка отечественных машин на батарейках начнется на мощностях предприятия в 2023 году, а в продажу они поступят в 2024-м.
Концепт одной из моделей уже изготовлен, поделился Алиханов, причем сделан он был совместно с европейскими дизайнерами – какими именно, неизвестно. Через два года «Автотор» соберет первую партию из нескольких тысяч машин – ситикаров и автомобилей для людей с ограниченными возможностями.
Ранее сообщалось, что на «Автоторе» готовятся к локализации электрокаров сторонних марок, а также их комплектующих – в том числе, тяговых батарей. Инвестиции в подготовку завода к сборке «зеленых» машин увеличат до 32 миллиардов рублей. Так, первым электрокаром калининградской сборки может стать кросс-хэтч Kia EV6, который уже сфотографировали на улицах города.
Накануне стало известно, что в 2023 году Hyundai и Kia перенесут производство Kia Sportage, Hyundai Tucson и Palisade на бывший завод General Motors в Санкт-Петербурге, который Hyundai купила в конце 2020 года. Скажется ли это на возможной сборке электрокаров южнокорейских марок в Калининграде, пока неизвестно.