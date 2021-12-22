Audi построила первый зарядный хаб

В Нюрнберге готовится к открытию первый зарядный хаб компании Audi. Он начнет работу в пилотном режиме 23 декабря. Проект был реализован за семь месяцев.

Фото: Audi Audi

Audi charging hub, разместившийся в рамках выставочного комплекса NurnbergMesse, собран из специальных контейнеров. В нижней части оборудованы быстрые зарядные станции мощностью 320 кВт, рассчитанные на шесть электромобилей. Бронировать места необходимо в приложении myAudi. На верхнем уровне расположена клиентская зона площадью 40 кв.м.

Зарядный хаб функционирует круглосуточно, однако персонал работает по графику – с 10 до 19 часов. В числе дополнительных услуг – уход за машинами, тест-драйвы, замена батарей для электровелосипедов, выдача кредитов на электроскутеры, доставка продуктов питания и прочее.