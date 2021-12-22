Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Бортжурнал
ПДД
Экзамен
+1° в 
USD 73.79EUR 83.15
Войти в почту
55 минут назад

Audi построила первый зарядный хаб

В Нюрнберге готовится к открытию первый зарядный хаб компании Audi. Он начнет работу в пилотном режиме 23 декабря. Проект был реализован за семь месяцев.

Audi построила первый зарядный хаб
Фото: Audi Audi

Audi charging hub, разместившийся в рамках выставочного комплекса NurnbergMesse, собран из специальных контейнеров. В нижней части оборудованы быстрые зарядные станции мощностью 320 кВт, рассчитанные на шесть электромобилей. Бронировать места необходимо в приложении myAudi. На верхнем уровне расположена клиентская зона площадью 40 кв.м.

Зарядный хаб функционирует круглосуточно, однако персонал работает по графику – с 10 до 19 часов. В числе дополнительных услуг – уход за машинами, тест-драйвы, замена батарей для электровелосипедов, выдача кредитов на электроскутеры, доставка продуктов питания и прочее.

Интересно, что из использованных и переработанных литиево-ионных батарей в компании Audi собрали промежуточный накопитель емкостью 2,45 МВт/ч. За счет этого хаб получает из энергосети не больше 200 кВт. Дополнительную энергию – 30 кВт – обеспечивают солнечные батареи на крыше.

Автоновости,Audi,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители