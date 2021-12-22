Москвичам пообещали рекордные пробки

23 декабря станет самым загруженным днем на московских дорогах перед Новым годом. Об этом рассказала РИА «Новости» сотрудник Информационного центра Транспортного комплекса Москвы Маргарита Кулапова.
По ее словам, днем пробки в столице будут достигать 8 баллов, а в вечерние часы – 10 баллов. Основные заторы ожидаются в центре Москвы, на Третьем транспортном кольце и МКАД.
По ее словам, высокая загруженность дорог в последние дни связана с гололедицей, большим количеством мелких ДТП, строительными и дорожными работами, а также массовыми новогодними закупками горожан.
В среду, 22 декабря, в 18.00 загруженность автомобильных дорог в Москве достигла 9 баллов. К 19.30 заторы уменьшились до 8 баллов, еще через полчаса столичный департамент транспорта оценивал пробки на 6 баллов.