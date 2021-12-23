Названы наименее угоняемые автомобили

Онлайн-сервис «Автотека» вычислил наименее угоняемые в России автомобили. Об этом пишут «Известия».

Фото: РИА Новости РИА Новости

Также выяснилось, что на шанс угона влияет цвет автомобиля. По утверждению ведущего специалиста страхового представительства Finist Владимира Петрова, чаще всего крадут машины, которые способны затеряться в общем потоке, а красные, желтые или синие автомобили угоняют гораздо реже.

18 декабря сообщалось, что Владислав Горанов, в прошлом занимавший пост министра финансов Болгарии, попытался выехать из страны на машине, угнанной на территории России. Экс-чиновник взял автомобиль в аренду, однако при попытке пересечь границу с Сербией его остановили.

«Горанов был остановлен на болгарско-сербской границе за рулем арендованного автомобиля из списка российских угнанных транспортных средств Интерпола», — говорилось в сообщении Болгарского национального радио.