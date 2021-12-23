Toyota стала продавать двухместный ситикар всем желающим

Компания Toyota сообщила, что открывает приём заказов на двухместный ситикар C+ Pod для всех категорий клиентов. Ранее модель продавалась только в корпоративные и государственные автопарки.

Фото: Toyota Toyota

Toyota

Toyota C+ Pod вышел на японский рынок ровно год назад, и за это время компания оценила спрос на электрокар, узнала о том, как относится к автомобилю аудитория. Как оказалось, клиентов привлекают простота в управлении, экологичность и безопасность.

Toyota

Кузов ситикара изготовлен из стали, панели - пластиковые. Длина авто - 2490 мм, ширина - 1290 мм, высота - 1550 мм. Салон крайне аскетичен: незамысловатый дизайн торпедо, два монохромных дисплея и ручное опускание стёкол, причем не при помощи ручки, а по направляющим. В базовой комплектации нет даже системы вентиляции. Подогревы, кондиционирование воздуха - за это нужно доплачивать.

Toyota

Электромотор мощностью 3.5 л.с. установлен на задней оси, в пике он выдаёт до 12.5 л.с. и 56 Нм. Ёмкость аккумулятора, расположенного под полом, тоже маленькая - 9.06 кВт ч, а запас хода - около 150 км.