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1 час назад

Москвичей предупредили о рекордных пробках

Девятибалльные пробки ожидаются в Москве сегодня в течение дня. Согласно прогнозу столичного Дептранса, 23 декабря станет одним из самых загруженных дней на неделе по дорожному траффику.

«В преддверии новогодних праздников увеличилось количество машин и поездок. Движение будет затруднено в центре, Садовом, ТТК, МКАД», — сообщили в ведомстве.

В Дептрансе призвали москвичей отказаться от личного транспорта и пользоваться общественным — так выйдет сэкономить время при перемещении по столице.

Полис ОСАГО может стать дороже

Напомним, пять автомобилей, в том числе один маршрутный автобус, столкнулись на Варшавском шоссе в Москве 23 декабря. Пассажиры общественного транспорта решили не дожидаться, пока образовавшаяся пробка разъедется, и пошли пешком по обочине дороги. Позднее движение по участку удалось возобновить.

Автоновости,Видео,
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