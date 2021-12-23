Москвичей предупредили о рекордных пробках

Девятибалльные пробки ожидаются в Москве сегодня в течение дня. Согласно прогнозу столичного Дептранса, 23 декабря станет одним из самых загруженных дней на неделе по дорожному траффику.

«В преддверии новогодних праздников увеличилось количество машин и поездок. Движение будет затруднено в центре, Садовом, ТТК, МКАД», — сообщили в ведомстве.

В Дептрансе призвали москвичей отказаться от личного транспорта и пользоваться общественным — так выйдет сэкономить время при перемещении по столице.