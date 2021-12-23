Для водителей-лихачей ввели уголовную ответственность

Государственная Дума России приняла в третьем чтении поправки к Уголовному Кодексу, которые предусматривают введение для водителей уголовной ответственности за регулярные грубые нарушения правил дорожного движения. Максимальное наказание для автомобилистов составит два года лишения свободы. Кроме того, для таких нарушителей предусмотрены штрафы до 300 000 рублей. При этом суровое наказание распространяется только на некоторые виды нарушений.

Фото: РИА Новости / Алексей Сухоруков РИА Новости / Алексей Сухоруков

Шанс отправиться в места лишения свободы есть у водителей, которые дважды грубо нарушили ПДД. К таким нарушениям, к примеру, относятся превышение скорости на 60 километров в час или выезд на встречную полосу. Если после второго проступка автомобилиста лишат прав, а он вновь грубо нарушит ПДД в течение срока лишения, водителя ожидает уголовная ответственность. Чтобы применить максимально возможное наказание, третье правонарушения должно быть зафиксировано инспектором ГИБДД. Данные, полученные с камер, приобщаться к делу не будут.

При этом не все серьезные нарушения попадают под уголовную ответственность. К примеру, проезд перекрестка на красный сигнал светофора не является основанием для применения статьи Уголовного Кодекса. В настоящий момент утвержденные Госдумой поправки направили на рассмотрение в Совет Федерации. Нововведения вступят в силу, когда законопроект поддержат члены верхней палаты парламента.