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29 минут назад

Автомобили Tesla оказались под подозрением из-за игровой опции

В США началось новое расследование в отношении автопроизводителя Tesla. Его электрокары попали под подозрение из-за новой игровой опции.

Электрокары Tesla оказались под подозрением из-за игровой опции
Фото: Car.ruCar.ru

Ведомство по автомобильной безопасности в США сообщило, что новое расследование ведется в отношении сразу 580 тысяч электрокаров марки Tesla, которые были реализованы после 2017 года. Эта проверка вызвана тем, что производитель разрешил пользователям играть в игры на дисплее мультимедиа.

В NHTSA сообщили, что специалисты проводят расследование в отношении Tesla Model 3, S, X и Y, которые сходили с конвейера в период с 2017 года. Функция, которая проверяется, получила название "Пассажирская игра". Она отвлекает человека от управления транспортным средством и повышает риск возникновения ДТП.

Известно, что функцию начали предлагать в декабре прошлого года в тех транспортных средствах, которые оборудованы системой Tesla Passenger Play. Ранее опцию игры можно было активировать только в том случае, если транспорт припаркован.

Автоновости,Tesla Model 3,Tesla,
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