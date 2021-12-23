Электрокары Tesla оказались под подозрением из-за игровой опции

В США началось новое расследование в отношении автопроизводителя Tesla. Его электрокары попали под подозрение из-за новой игровой опции.

Ведомство по автомобильной безопасности в США сообщило, что новое расследование ведется в отношении сразу 580 тысяч электрокаров марки Tesla, которые были реализованы после 2017 года. Эта проверка вызвана тем, что производитель разрешил пользователям играть в игры на дисплее мультимедиа.

В NHTSA сообщили, что специалисты проводят расследование в отношении Tesla Model 3, S, X и Y, которые сходили с конвейера в период с 2017 года. Функция, которая проверяется, получила название "Пассажирская игра". Она отвлекает человека от управления транспортным средством и повышает риск возникновения ДТП.