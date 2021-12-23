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2 часа назад

Opel рассказал о новинках для России в 2022 году. Одна из них – новая Astra

Opel поделился планами на российский рынок в 2022 году. Согласно им, в нашу страну немецкий производитель привезет две новинки: обновленный кроссовер Grandland прибудет как с двигателями внутреннего сгорания, так и с гибридной силовой установкой, а вслед за ним в линейку Opel в России вернется хэтчбек Astra шестого поколения. Помимо этого, в ближайших планах значится кроссовер Mokka, но сроки его появления пока не раскрываются.

Opel обещает новинки для России в 2022 году
Фото: © Opel© Opel

Opel вернулся в Россию в 2019 году с микроавтобусом Zafira Life и кроссовером Grandland X. Кроме них, в настоящий момент в модельном ряду числятся Vivaro и Combo, а также вседорожник Crossland. Astra же не могла вернуться из-за запрета на производство в России автомобилей на платформах General Motors. Для нового поколения мораторий неактуален: модель перебралась на модульную архитектуру французского концерна PSA EMP2, которую делит с Peugeot 308.

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Astra кардинально изменилась внешне, примерив новый дизайнерский язык марки с панелью Vizor спереди, получила опциональную матричную оптику и единую панель Pure Panel в салоне с двумя 10-дюймовыми тачскринами. В списке оборудования имеются адаптивный круиз-контроль, проекционный экран, камеры кругового обзора и даже система полуавтономного вождения Intelli-Drive 2.0.

В гамме двигателей – 1,2-литровый турбомотор с тремя цилиндрами, развивающий 110 либо 130 лошадиных сил и дизель 1.5 мощностью 130 сил. Трансмиссии – восьмидиапазонный автомат и шистиступенчатая «механика». Также в Европейскую палитру входят бензоэлектрические варианты на базе мотора 1.6 мощностью 180 и 225 сил, однако в России они пока не появятся.

Что касается Grandland, то речь идет об обновленной версии, представленной летом. Кроссоверу без литеры Х также достался «Визор», цифровой кокпит с крупными экранами, система ночного видения и другая современная электроника. Grandland предложат россиянам с полным приводом и подзаряжамой гибридной установкой с электродвигателем на задней оси, выдающей в сумме 300 сил. Альтернативными вариантами станут те же 1,2-литровый наддувный агрегат и дизель 1.5 на 130 сил.

Автоновости,Peugeot 308,Peugeot,Opel,General Motors,
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