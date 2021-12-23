Простои на японских предприятиях Toyota не затронут завод в РФ

Несколькими днями ранее Toyota объявила о приостановке работы на пяти японских автозаводах. Причиной простоя, который неминуемо приведет к дефициту автомобилей японской марки в автосалонах, стал мировой дефицит микроэлектронных комплектующих. Согласно новой информации, которую приводит «Автостат», перебои в графике работы заводов Toyota не коснутся российского предприятия в Санкт-Петербурге, где выпускают кроссоверы RAV4 и седаны Camry.

Фото: Toyota Toyota

При этом первую неделю января российский завод все же не будет работать, но это связано не с нехваткой электронных комплектующих, а с новогодними праздниками, которые начнутся 31 декабря 2021 года и продлятся до 9 января 2022-го. Стоит отметить, что RAV4 и Camry — бестселлеры Toyota в России, они также поставляются в Казахстан, Республику Беларусь и Армению.

Незадолго до объявления о приостановке работы заводов в Японии Toyota намеревалась, напротив, увеличить объем производства машин в январе. Тогда шла речь о рекордных 800 тысячах автомобилей, которые должны были сойти с конвейеров предприятий марки по всему миру. Учитывая простой японских заводов, автопроизводителю вряд ли удастся достичь этих показателей.