Renault отказалась от производства «заряженного» Sandero

Бразильское подразделение Renault объявило о завершении производства Sandero RS. «Заряженный» хэтчбек, который выпускался с 2015 года и продавался на рынках Бразилии и Аргентины, комплектовался 145-сильным двухлитровым двигателем либо установкой, работающей на этаноле, — в этом случае мощность составляла 150 лошадиных сил. Модель решили исключить из гаммы по причине ужесточившихся экологических норм, которые вступают в силу в 2022 году: компании не выгодно модернизировать силовой агрегат.

Фото: © Renault © Renault

У Sandero RS были и некоторые технические отличия от стандартной модели, в том числе дисковые тормоза всех колес, перенастроенные подвеска и усилитель руля, а также отключаемая система стабилизации. С места до 100 километров в час такой хэтчбек разгонялся за восемь секунд, а максимальная скорость составляла 202 километра в час.

Motor1 Brasil приводит и вторую причину отказа от RS-версии. По слухам, Renault может свернуть продажи всего семейства Logan/Sandero в Южной Америке после того, как жизненный цикл нынешнего второго поколения моделей завершится. Ранее сообщалось, что в Бразилии спешно свернули подготовку к запуску Logan и Sandero третьего поколения, а актуальные поколения моделей задержатся на конвейере еще на два года. На латиноамериканских рынках седан и хэтчбек заменят кроссоверами, в частности, новой модели Bigster, которую уже пообещали бразильцам.