В России могут запретить ездить на старых автомобилях

Поддержать продажи новых автомобилей в России могут введением запрета на использование старых. Об этом заявил министр промышленности и торговли Денис Мантуров: по его мнению, мораторий на пару с государственной поддержкой спроса на новые машины дополнительно простимулирует рост отечественного рынка. Пока речь идет только о грузовых автомобилях и общественном транспорте, однако со временем запрет может коснуться и «легковушек».

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Проблема устаревшего общественного транспорта стоит в некоторых регионах особенно остро, сказал председатель Комитета Госдумы по контролю Олег Морозов, поддержавший Мантурова. По его словам, ситуация уже стала «кричащей», и замена автопарков необходима: она не только поддержит отечественных производителей, но и обеспечит более безопасный проезд для граждан.

Депутаты также отметили, что средний возраст легковых машин в стране на сегодняшний день составляет 14 лет, а в некоторых регионах – к примеру, на Дальнем Востоке – доходит до 22 лет. Такие автомобили нередко становятся виновниками ДТП, а их двигатели с просроченными ресурсами загрязняют воздух.

В первую очередь запрет может быть наложен на старую грузовую технику и городской транспорт, а затем очередь постепенно дойдет и до легковых машин, сказал Мантуров.

По данным аналитического агентства «Автостат», в начале 2021 года в России было зарегистрировано почти три миллиона транспортных средств в возрасте более 35 лет. Это почти пять процентов от объема всего автопарка страны.