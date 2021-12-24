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38 минут назад

Злостных нарушителей ПДД привлекут к уголовной ответственности

Лихачам на дорогах, которые неоднократно подвергались административному наказанию, грозит до трёх лет тюремного заключения. Такой закон Совет Федерации планирует рассмотреть на пленарном заседании 24 декабря.

Нарушителям ПДД пригрозят сроком
Фото: © Тимур Ханов/ПГ © Тимур Ханов/ПГ

Документ разработали представители четырёх фракций Госдумы по инициативе спикера палаты Вячеслава Володина. Изменения вносят в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы.

Уголовная ответственность наступит для тех нарушителей ПДД, которые неоднократно подвергались административному наказанию и были лишены водительского удостоверения за любое из нарушений. Речь идет, например, о превышении скорости более чем на 60 км/ч или выезде на встречную полосу и трамвайные пути.

После вступления закона в силу водителям-рецидивистам придется заплатить штраф от 200 до 300 тысяч рублей. Им также могут назначить до 480 часов обязательных работ, до двух лет принудительных работ, или лишить свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью до трёх лет.

Во втором чтении к закону принята поправка, в соответствии с которой для тех, кто уже ранее имел судимость за такое преступление, ответственность составит до трёх лет лишения свободы.

Автоновости,Вячеслав Володин,Совет Федерации,Госдума,
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