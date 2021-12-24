В электромобилях Tesla отключат видеоигры

Видеоигры нельзя будет запустить в электромобилях от Tesla. Такую возможность решено заблокировать во время движения автомобиля из-за жалоб на безопасность движения.
«В обновлении программного обеспечения функция Passenger Playбудет не доступна, пока автомобиль находится в движении», – заявила представитель Национальной администрации безопасности дорожного движения США Люсия Санчез.
Мера принята после проверки 580 тысяч электрокаров Tesla. Функция, работавшая и во время движения автомобиля, будет доступна только в припаркованном автомобиле.
Ранее «СП» писала о том, что Государственная дума приняла в третьем чтении закон об отмене обязательного техосмотра личного автотранспорта.