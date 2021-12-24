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37 минут назад

«Известия»: отходы и вторсырье начнут использовать при строительстве дорог в России

Российский экологический оператор (РЭО) и Росавтодор подписали меморандум, по которому к 2030 году применение отходов в строительстве дорог в РФ должно достичь 30%, сообщают »Известия».

В России начнут строить дороги из отходов
Фото: Константин Михальчевский/РИА «Новости»Константин Михальчевский/РИА «Новости»

«В федеральном проекте «Экономика замкнутого цикла» обозначено использование 30% вторсырья при строительстве дорог к 2030 году. Мы проведем комплексную работу для создания условий использования ВМР», — рассказал генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

По его словам, в числе прочего в строительстве будут применяться резиновая крошка из утилизированных шин, компост из образующихся пищевых отходов, вторичные полимеры и другое вторсырье.

В Росавтодоре в свою очередь отметили, что использование вторичных ресурсов — это актуальное направление, которое позволит повысить экономическую эффективность дорожной деятельности, а также улучшить экологию.

Уточняется, что проработать этот вопрос ранее поручила вице-премьер Виктория Абрамченко.

Ранее стало известно, что Минтранс подготовил проект постановления правительства уточняющий методику выделения средств из федерального бюджета регионам на строительство и реконструкцию региональных и местных дорог. Так, объемы федеральных средств, выделяемых регионам для софинансирования проектов по реконструкции и строительству дорог, будут рассчитываться по специальным формулам, для которых предусмотрены коэффициенты, учитывающие важность того или иного проекта.

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