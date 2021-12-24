На умное видеонаблюдение Москва потратит 4,2 млрд рублей

Столичные власти потратят 4,2 млрд рублей на новую систему мониторинга дорожной обстановки, об этом сообщил «Коммерсант». Её начнут внедрять в 2022 году. Система, основанная на принципах нейросети, будет выявлять аварии, пожары, мусор или животных на дорогах, а также транспорт, остановившийся на МКАД. Эти данные не будут использовать для вынесения штрафов.

Фото: Секрет Фирмы Секрет Фирмы

Тендер на разработку умного видеонаблюдения разместил московский Центр организации дорожного движения (ЦОДД) на портале госзакупок. Ожидается, что в течение 5 лет на столичных дорогах появится 1,3 тысячи комплексов видеонаблюдения — их арендуют у победителя тендера. Большую часть комплексов — 770 — установят на МКАД, остальные разместят на других магистралях города. У каждой системы будет 3 камеры, инфракрасная подсветка дальностью до 250 метров и 40-кратный оптический зум.

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Помимо ДТП, камеры будут фиксировать пробки, аварийные ситуации, например пересечение сплошной линии разметки, движение в запрещённом направлении, а также транспорт, который двигается слишком быстро и слишком медленно, — насколько должна отличаться скорость, в техническом задании на создание системы не говорится. Помимо этого, камеры должны отслеживать «вторжение транспортных средств в запрещённую зону», например выезд автомобилей на тротуар или обочину.

Несмотря на то, что систему не будут использовать для того, чтобы штрафовать водителей, сигналы о происшествиях планируется передавать в полицию, коммунальщикам и экстренным службам.

«Фиксация нарушений будет использоваться в качестве аналитики данных, например как повод пересмотреть схему движения», — сообщили в ЦОДД

На табло, расположенных на магистралях, с умных камер будет поступать информация о препятствиях на дороге и авариях.

В Москве уже установлена система наблюдения, которая насчитывает около 200 000 камер. Её контролирует департамент информационных технологий Москвы. Ещё 3500 камер принадлежат ЦОДД, они фиксируют нарушение правил дорожного движения. Помимо этого, Московский Центр организации дорожного движения до 2023 года установит на столичных улицах 2000 камер видеонаблюдения, способных распознавать лица.