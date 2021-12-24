Россиян предупредили о дефиците автомобилей

В Минпромторге предупредили о дефиците автомобилей
Дефицит автомобилей в России, наблюдаемый сейчас, сохранится и в первой половине 2022 года. Об этом в интервью «Россия 24» заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.
Он отметил, что в первую очередь на это влияет нехватка автокомпонентов — электронных чипов.
«Мы параллельно, конечно, работаем с нашей радиоэлектронной промышленностью и микроэлектроникой. Но это займет определенное время. Результат по факту мы увидим примерно через 2-2,5 года», — добавил Мантуров.
Кроме того, по его словам, в Минпроторге рассчитывают на стабильность производства чипов на предприятиях Юго-Восточной Азии в 2022 году.
«Мы, конечно, постараемся максимально быстро выйти на аритмичность, но возможно, что в первой половине 2022 года этому будут мешать определенные ограничения», — подытожил Мантуров.
Цены на новые автомобили в России за январь — октябрь 2021 года выросли на 20%, на некоторые бренды до 40%. Самое сильное подорожание фиксировали весной и летом, но и осенью стоимость транспортных средств продолжила расти примерно на 1-2% в месяц.