Россиян предупредили о дефиците автомобилей

В Минпромторге предупредили о дефиците автомобилей

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Дефицит автомобилей в России, наблюдаемый сейчас, сохранится и в первой половине 2022 года. Об этом в интервью «Россия 24» заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

Он отметил, что в первую очередь на это влияет нехватка автокомпонентов — электронных чипов.

«Мы параллельно, конечно, работаем с нашей радиоэлектронной промышленностью и микроэлектроникой. Но это займет определенное время. Результат по факту мы увидим примерно через 2-2,5 года», — добавил Мантуров.

Кроме того, по его словам, в Минпроторге рассчитывают на стабильность производства чипов на предприятиях Юго-Восточной Азии в 2022 году.

«Мы, конечно, постараемся максимально быстро выйти на аритмичность, но возможно, что в первой половине 2022 года этому будут мешать определенные ограничения», — подытожил Мантуров.