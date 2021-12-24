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1 час назад

Назван способ выехать на автомобиле из сугроба

Автоэксперт Виталий Архиреев рассказал, что нужно делать, если автомобиль застрял в сугробе, пишет издание «Слово и Дело».

Назван способ выехать на автомобиле из сугроба
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Во-первых, если вы только ищете с вечера парковочное место во дворе и видите уже достаточно заснеженное место, лучше туда просто не заезжать. Это заведомо гарантирует проблемы при утреннем выезде, автомобиль может просто забуксовать и застрять в снегу», — посоветовал Архиреев.

Кроме того, в багажнике стоит возить с собой лопату, которая поможет в трудной ситуации.

Архиреев также рекомендует дружить с соседями. В трудной ситуации можно попросить их вытянуть машину из сугроба с помощью троса. При отсутствии троса они помогут раскачать и подтолкнуть машину.

Автоновости,
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