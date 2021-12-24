Назван способ выехать на автомобиле из сугроба

«Во-первых, если вы только ищете с вечера парковочное место во дворе и видите уже достаточно заснеженное место, лучше туда просто не заезжать. Это заведомо гарантирует проблемы при утреннем выезде, автомобиль может просто забуксовать и застрять в снегу», — посоветовал Архиреев.