Назван способ выехать на автомобиле из сугроба

Автоэксперт Виталий Архиреев рассказал, что нужно делать, если автомобиль застрял в сугробе, пишет издание «Слово и Дело».
«Во-первых, если вы только ищете с вечера парковочное место во дворе и видите уже достаточно заснеженное место, лучше туда просто не заезжать. Это заведомо гарантирует проблемы при утреннем выезде, автомобиль может просто забуксовать и застрять в снегу», — посоветовал Архиреев.
Кроме того, в багажнике стоит возить с собой лопату, которая поможет в трудной ситуации.
Архиреев также рекомендует дружить с соседями. В трудной ситуации можно попросить их вытянуть машину из сугроба с помощью троса. При отсутствии троса они помогут раскачать и подтолкнуть машину.