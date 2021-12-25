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37 минут назад

Россиянам посоветовали заправляться зимой бензином марки АИ-92

Технический директор сети автосалонов Fresh Auto Максим Рязанов заявил, что зимние морозы создают дополнительную нагрузку на автомобиль, особенно при старте двигателя, поэтому машину желательно заправлять топливом с минимальным октановым числом. Об этом сообщает агентство "Прайм".

Россиянам назвали лучший бензин для заправки зимой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Так, если рекомендовано заправляться АИ-92 и АИ-95, стоит отдать предпочтение первому – в этом случае детонация двигателю не грозит", — рассказал Рязанов.

Он добавил, что АИ-92 содержит меньше присадок на основе спиртов и эфиров. К тому же данный вид бензина стоит дешевле по сравнению с АИ-95. Ранее стало известно, что рост цен на топливо в период с января по октябрь 2021 года составил от 4,1% до 20%, свидетельствует отчет агентства Russian Automotive Market Research (НАПИ).

Наиболее сильно за десять месяцев подорожал сжиженный углеводородный газ (СУГ, пропан-бутан), меньше всего изменились цены на дизельное топливо. На российских АЗС популярные сорта АИ-92 и АИ-95 стали дороже на 4,5% и 6,4% соответственно, а средняя стоимость высокооктановых бензинов (АИ-98 и выше) выросла на 7,4%.

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