Россиянам назвали лучший бензин для заправки зимой

Технический директор сети автосалонов Fresh Auto Максим Рязанов заявил, что зимние морозы создают дополнительную нагрузку на автомобиль, особенно при старте двигателя, поэтому машину желательно заправлять топливом с минимальным октановым числом. Об этом сообщает агентство "Прайм".

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"Так, если рекомендовано заправляться АИ-92 и АИ-95, стоит отдать предпочтение первому – в этом случае детонация двигателю не грозит", — рассказал Рязанов.

Он добавил, что АИ-92 содержит меньше присадок на основе спиртов и эфиров. К тому же данный вид бензина стоит дешевле по сравнению с АИ-95. Ранее стало известно, что рост цен на топливо в период с января по октябрь 2021 года составил от 4,1% до 20%, свидетельствует отчет агентства Russian Automotive Market Research (НАПИ).

Наиболее сильно за десять месяцев подорожал сжиженный углеводородный газ (СУГ, пропан-бутан), меньше всего изменились цены на дизельное топливо. На российских АЗС популярные сорта АИ-92 и АИ-95 стали дороже на 4,5% и 6,4% соответственно, а средняя стоимость высокооктановых бензинов (АИ-98 и выше) выросла на 7,4%.