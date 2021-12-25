Новый Jeep Wagoneer пошел в серию со странным дефектом

Оказалось, что на первых серийных автомобилях Jeep Wagoneer название модели было сзади прикреплено неровно.
Очевидно, оплошность была вызвана изогнутым трафаретом или работой специалиста вообще без такового. Курьез выявили на стадии предпродажной проверки качества и быстро его устранили. Чтобы такого больше не повторилось, на сборочном конвейере поставили ручные установочные приспособления, а также комплексы машинного зрения.
Напомним, что флагманский внедорожник от Jeep впервые дебютировал весной текущего года. Собирают его на заводе Warren Truck в Уоррене (штат Мичиган). Габариты новинки составляют 5453х2123х1920 мм.
Машина имеет 2 варианта исполнения – Wagoneer и Grand Wagoneer. Топовый вариант отличается более шикарной отделкой салона, где могут присутствовать до 7 экранов. Кроме того, Grand Wagoneer имеет в своем распоряжении самый мощный в линейке мотор V8 на 6.4 литра, 477 лошадиных сил и 617 Нм крутящего момента.