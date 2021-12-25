Новый Jeep Wagoneer пошел в серию со странным дефектом

Оказалось, что на первых серийных автомобилях Jeep Wagoneer название модели было сзади прикреплено неровно.

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Очевидно, оплошность была вызвана изогнутым трафаретом или работой специалиста вообще без такового. Курьез выявили на стадии предпродажной проверки качества и быстро его устранили. Чтобы такого больше не повторилось, на сборочном конвейере поставили ручные установочные приспособления, а также комплексы машинного зрения.

Напомним, что флагманский внедорожник от Jeep впервые дебютировал весной текущего года. Собирают его на заводе Warren Truck в Уоррене (штат Мичиган). Габариты новинки составляют 5453х2123х1920 мм.