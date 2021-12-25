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3 часа назад

Новый Jeep Wagoneer пошёл в серию со странным дефектом

Оказалось, что на первых серийных автомобилях Jeep Wagoneer название модели было сзади прикреплено неровно.

Новый Jeep Wagoneer пошел в серию со странным дефектом
Фото: Car.ruCar.ru

Очевидно, оплошность была вызвана изогнутым трафаретом или работой специалиста вообще без такового. Курьез выявили на стадии предпродажной проверки качества и быстро его устранили. Чтобы такого больше не повторилось, на сборочном конвейере поставили ручные установочные приспособления, а также комплексы машинного зрения.

Напомним, что флагманский внедорожник от Jeep впервые дебютировал весной текущего года. Собирают его на заводе Warren Truck в Уоррене (штат Мичиган). Габариты новинки составляют 5453х2123х1920 мм.

Машина имеет 2 варианта исполнения – Wagoneer и Grand Wagoneer. Топовый вариант отличается более шикарной отделкой салона, где могут присутствовать до 7 экранов. Кроме того, Grand Wagoneer имеет в своем распоряжении самый мощный в линейке мотор V8 на 6.4 литра, 477 лошадиных сил и 617 Нм крутящего момента.

Автоновости,Jeep Wagoneer,Jeep,
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