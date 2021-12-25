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1 час назад

Jeep Grand Cherokee получил опциональный дисплей для пассажира

Внедорожник Jeep Grand Cherokee нового поколения дебютировал в январе нынешнего года, но производитель уже подготовил для него первый апгрейд: теперь автомобиль можно заказать с отдельным экраном для переднего пассажира. Сенсорный экран встроен в переднюю панель со стороны пассажира, точь-в-точь как на модели Grand Wagoneer. Диагональ тачскрина составляет 10,25 дюйма — с его помощью можно управлять аудиосистемой и навигацией, а также выводить на экран изображение с бортовых камер.

Jeep Grand Cherokee получил опциональный дисплей для пассажира
Фото: Jeep Grand Cherokee L © StellantisJeep Grand Cherokee L © Stellantis

Вдобавок, как сообщает издание Mopar Insiders, Jeep добавит комплектациям Limited, Overland и Summit нового внедорожника Grand Cherokee экраны информационно-развлекательной системы для задних пассажиров, а также дисковое хранилище объёмом девять гигабайт. Кроме того, для автомобиля стали доступны оттенки Ember и Midnight Sky для версий Limited, Overland, Summit и Summit Reserve, а также Hydro Blue для исполнений Overland, Summit и Summit Reserve. Появились и два новых пакета отделки — Limited Black и Summit High Altitude. Они отличаются решёткой радиатора, глянцевыми чёрными шильдиками и оригинальными колёсами диаметром 20 и 21 дюйм.

Пятое поколение Jeep Grand Cherokee в стандартном короткобазном исполнении дебютировало осенью — снаружи машины отличаются только декором и габаритами, но моторная гамма у них разная — если трёхрядному внедорожнику положены только шестёрка Pentastar 3.6 и Hemi V8 5.7, то в арсенале пятиместного Гранд Чероки есть и гибридная силовая установка на базе турбочетвёрки 2.0 — такая же, как у Wrangler 4xe. До России автомобиль доберётся во втором квартале 2022 года, а гибридная версия — в 2023 году.

Автоновости,Jeep Grand Cherokee,Jeep,
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