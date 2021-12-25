Jeep Grand Cherokee получил опциональный дисплей для пассажира

Внедорожник Jeep Grand Cherokee нового поколения дебютировал в январе нынешнего года, но производитель уже подготовил для него первый апгрейд: теперь автомобиль можно заказать с отдельным экраном для переднего пассажира. Сенсорный экран встроен в переднюю панель со стороны пассажира, точь-в-точь как на модели Grand Wagoneer. Диагональ тачскрина составляет 10,25 дюйма — с его помощью можно управлять аудиосистемой и навигацией, а также выводить на экран изображение с бортовых камер.

Фото: Jeep Grand Cherokee L © Stellantis Jeep Grand Cherokee L © Stellantis

Вдобавок, как сообщает издание Mopar Insiders, Jeep добавит комплектациям Limited, Overland и Summit нового внедорожника Grand Cherokee экраны информационно-развлекательной системы для задних пассажиров, а также дисковое хранилище объёмом девять гигабайт. Кроме того, для автомобиля стали доступны оттенки Ember и Midnight Sky для версий Limited, Overland, Summit и Summit Reserve, а также Hydro Blue для исполнений Overland, Summit и Summit Reserve. Появились и два новых пакета отделки — Limited Black и Summit High Altitude. Они отличаются решёткой радиатора, глянцевыми чёрными шильдиками и оригинальными колёсами диаметром 20 и 21 дюйм.