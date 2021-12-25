США пригрозили автопрому России. Каким будет удар

В случае обострения на Украине США могут ввести санкции против России, которые затронут в том числе поставки компонентов для производства автомобилей, пишут американские СМИ. В этом случае производителям придется искать обходные пути, и они есть, отмечают эксперты. О том, как будет работать российский авторынок под ограничениями, — в материале «Газеты.Ru».

Фото: ТАСС ТАСС

Американские власти рассматривают возможность принятия жестких санкций против России в случае ее вторжения на Украину. Чрезвычайные меры экспортного контроля, которые обсуждают в Белом доме, могут перекрыть доступ Москвы к широкому спектру промышленных и потребительских технологий, сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленного чиновника из администрации американского президента Джозефа Байдена.

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Помимо импорта смартфонов в Россию, а также деталей для самолетов, санкции ограничат поставки основных компонентов для производства автомобилей, а также материалов для многих других секторов экономики.

По словам собеседника агентства, меры американских властей могут серьезно повлиять на производство российских потребителей, промышленные предприятия и сферу занятости населения.

Опрошенные "Газетой.Ru" российские автопроизводители с осторожностью оценивают влияние возможных санкций США на свою дальнейшую деятельность на рынке.

"Глубину воздействия мы сможем оценить только после глубокого анализа перечня компонентов, получаемых из США, и возможности их замены на локальные или компоненты из других стран.

На данный момент мы в точности не можем сказать детально, но, принимая во внимание, что наши модели глубоко локализованы, мы не ожидаем существенного воздействия на производство автомобилей в России", - сообщил "Газете.Ru" директор по коммуникациям Nissan RBU East Роман Скольский.

Представители "АвтоВАЗа" и Hyundai отказались от комментариев, другие автопроизводители, работающие в России, на вопросы "Газеты.Ru" не ответили.

О мерах по импортозамещению в автокомпонентной отрасли говорил накануне глава Минпромторга Денис Мантуров, выступая на правительственном часе в Госдуме.

"За время реализации программы "развитие автопрома" уровень локализации достиг 67%, а по некоторым моделям 75%, причем доля российского автопрома по итогам года составит в натуральном выражении 76%, а в денежном 83%.

Чтобы иметь полную независимость по компонентам и агрегатам, у нас запущена программа Фонда развития промышленности по предоставлению льготного займа производителям автокомпонентов", - приводятся слова министра на сайте Минпромторга.

Сама вероятность наложения санкций со стороны США уже оказывает негативное влияние на деятельность предприятий российского автопрома. В частности, под американские санкции в апреле 2018 года попала "Группа "ГАЗ", но Минфин США регулярно отодвигал дату их вступления в силу. Очередная отсрочка действует в настоящее время до 26 января 2022 года. Несмотря на то, что ограничительные меры так и не заработали, у нижегородского завода возникли сложности с рядом партнеров. В частности, автомобили марки Volkswagen, широко представленной на североамериканском рынке, не собирались на ГАЗе в течение трех лет – с 2018 года, когда там завершилась сборка седанов Volkswagen Jetta, и вплоть до весны 2021-го, когда на конвейер ГАЗа встал кроссовер Volkswagen Taos.

Американские автомобильные компании, открывшие производство в России, свернули свою деятельность несколько лет назад. Завод General Motors под Санкт-Петербургом, остановленный в 2015-м, спустя пять лет был продан компании Hyundai. Входящий в тот же корейский концерн поставщик компонентов Sungwoo Hitech приобрел бывший завод Ford во Всеволожске.

В случае введения американских санкций автопроизводителям в России придется переориентироваться на поставщиков из других регионов, отмечают эксперты.

"Основным импортером компонентов из США у нас является Daimler, он их закупает для совместного предприятия с "КамАЗом".

Но не скажу, что ограничения на поставки автокомпонентов из США окажут сильно негативное влияние на российские предприятия, - объясняет "Газете.Ru" руководитель проектов SBS Consulting Дмитрий Бабанский, - В данном случае импортируются в основном изделия из пластмасс, топливные баки, выхлопные трубы, рулевые колеса и так далее – изделия, производство которых можно наладить в России, или найти альтернативных поставщиков".

Другими относительно крупными импортерами американских компонентов являются "Соллерс" и Volkswagen, добавляет эксперт.

Американские санкции могут стать серьезной проблемой, если коснутся компаний с американским участием, работающих в Китае, обращает внимание независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев.

"Если США наложат санкции на компании, которые так или иначе связаны с Китаем, то это станет очень большой проблемой – огромное количество компонентов для нашего автопрома поставляется из Китая, - отмечает Бургазлиев в беседе с "Газетой.Ru". - Также на наших заводах есть американское производственное оборудование, однако аналогичные станки и оснастка есть у европейских и китайских производителей".

Что касается компонентов второго порядка, то гранулированный пластик для производства автомобильных деталей в нашу страну в основном поставляется из Китая, стекла – отечественные, каучук – из юго-восточной Азии, полимеры – из того же Китая, Европы или Турции, перечисляет эксперт.

"По субкомпонентам и сырью я не думаю, что это будет очень большая проблема", - заключает Бургазлиев.