В Госдуме предложили льготы для российских водителей

«Ничто не мешает субсидировать определенную категорию граждан. Есть такое непопулярное словосочетание — норма потребления. Назовите ее как хотите, но нужно гарантировать, что по какой-то твердой цене будет субсидироваться топливо, допустим, на год. Это можно сделать с помощью прогноза социально-экономического развития, в который включают, в том числе прогноз роста цен на топливо. Это можно сделать элементарно. Заложить эту субсидию можно из того же ФНБ», — рассуждает Селезнев.