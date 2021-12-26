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31 минуту назад

В Госдуме предложили льготы для российских водителей

В некоторых российских регионах государству следует субсидировать часть затрат малоимущих россиян на топливо из Фонда национального благосостояния (ФНБ). Такое мнение в разговоре с URA.RU выразил первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Валерий Селезнев.

В Госдуме предложили льготы для российских водителей
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

«У нас на Дальнем Востоке определенная ситуация, потому что естественным образом сложилась так, что весь этот регион зависит от нефтеперерабатывающих заводов и железной дороги. Но железная дорога на Восток едет очень тяжело. Эти комплексы дают объективную картину, где по регионам неравномерно распределены цены, и там необходимо, на мой взгляд, субсидировать как минимум тому населению, которое находится в сложном материальном положении», — сказал URA.RU Валерий Селезнев.

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Парламентарий отметил, что личный автомобиль не должен быть предметом роскоши для граждан, где существуют проблемы с развитием системы общественного транспорта.

«Опять же на Дальнем Востоке на изолированных, труднодоступных территориях действительно общественный транспорт не так развит, как в Москве или Санкт-Петербурге. Там, где приходится каждый день на работу ездить из поселка, а автобусы ходят не по твоему рабочему времени и очень редко, есть проблема», — уточнил собеседник агентства.

По мнению депутата Госдумы, деньги на субсидирование определенных категорий граждан можно взять из ФНБ.

«Ничто не мешает субсидировать определенную категорию граждан. Есть такое непопулярное словосочетание — норма потребления. Назовите ее как хотите, но нужно гарантировать, что по какой-то твердой цене будет субсидироваться топливо, допустим, на год. Это можно сделать с помощью прогноза социально-экономического развития, в который включают, в том числе прогноз роста цен на топливо. Это можно сделать элементарно. Заложить эту субсидию можно из того же ФНБ», — рассуждает Селезнев.

Автоновости,Валерий Селезнев,Фонд национального благосостояния,Госдума,
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