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3 часа назад

Водителей начали штрафовать за стояние в пробке

В Москве водителям начали приходить штрафы за стояние в пробках. Искусственный интеллект ошибочно штрафует водителей за нарушение правил остановки.

Водителей начали штрафовать за стояние в пробке
Фото: URA.RUURA.RU

«Камера выписывает неправильные штрафы. Система полагает, что водитель остановился в неположенном месте, хотя на самом деле он стоит в пробке. Сотрудники, проверяющие фотоматериалы с камер, должны быть предельно внимательны и соблюдать особый распорядок рабочего дня, чтобы, несмотря на большой поток информации, не допускать подобных ошибок», — передает Autonews заявление Московской административной дорожной инспекции (МАДИ)

Отмечается, что в Москве неправильные штрафы приходят десяткам водителям. В большинстве случаев ошибочные штрафы можно успешно оспорить в судебном порядке. Также можно подать иск в МАДИ на компенсацию расходов по оказанию юридической и судебной помощи.

Ранее в Госдуме РФ разработали законопроект, предполагающий административную ответственность за незаконные штрафы для водителей. Наказывать должностные лица за незаконные штрафы предлагается на сумму не менее пяти тысяч рублей.

Автоновости,Госдума,
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