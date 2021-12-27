Водителей начали штрафовать за стояние в пробке

«Камера выписывает неправильные штрафы. Система полагает, что водитель остановился в неположенном месте, хотя на самом деле он стоит в пробке. Сотрудники, проверяющие фотоматериалы с камер, должны быть предельно внимательны и соблюдать особый распорядок рабочего дня, чтобы, несмотря на большой поток информации, не допускать подобных ошибок», — передает Autonews заявление Московской административной дорожной инспекции (МАДИ)