В России планируют запретить старые автомобили

В Госдуме прозвучало предложение ограничить сроки эксплуатации техники «с просроченными ресурсами», и эту инициативу поддержал глава Минпромторга Денис Мантуров. В первую очередь это касается грузового и общественного транспорта, затем коснется и легкового, пишет «Парламентская газета».

Фото: CC0 / DarkoStojanovic / CC0 / DarkoStojanovic /

Как отметили в Госдуме, средний возраст легковых автомобилей в России сегодня составляет порядка 14 лет, а в ряде регионов — 22 года. Особенно велика доля пожилого транспорта на Дальнем Востоке. Такие машины провоцируют аварии и загрязняют воздух.