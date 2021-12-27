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57 минут назад

В России планируют запретить старые автомобили

В Госдуме прозвучало предложение ограничить сроки эксплуатации техники «с просроченными ресурсами», и эту инициативу поддержал глава Минпромторга Денис Мантуров. В первую очередь это касается грузового и общественного транспорта, затем коснется и легкового, пишет «Парламентская газета».

В России планируют запретить старые автомобили
Фото: CC0 / DarkoStojanovic /CC0 / DarkoStojanovic /

Как отметили в Госдуме, средний возраст легковых автомобилей в России сегодня составляет порядка 14 лет, а в ряде регионов — 22 года. Особенно велика доля пожилого транспорта на Дальнем Востоке. Такие машины провоцируют аварии и загрязняют воздух.

Общий объем изношенного российского автопарка, по оценке депутата Андрея Лугового, составляет более 60 миллионов машин. Какие конкретно ограничения на использование старых авто планируется вводить, пока не объявлено.

Автоновости,Андрей Луговой,Денис Мантуров,Минпромторг,Госдума,Парламентская газета,
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