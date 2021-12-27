В России планируют запретить старые автомобили

В Госдуме прозвучало предложение ограничить сроки эксплуатации техники «с просроченными ресурсами», и эту инициативу поддержал глава Минпромторга Денис Мантуров. В первую очередь это касается грузового и общественного транспорта, затем коснется и легкового, пишет «Парламентская газета».
Как отметили в Госдуме, средний возраст легковых автомобилей в России сегодня составляет порядка 14 лет, а в ряде регионов — 22 года. Особенно велика доля пожилого транспорта на Дальнем Востоке. Такие машины провоцируют аварии и загрязняют воздух.
Общий объем изношенного российского автопарка, по оценке депутата Андрея Лугового, составляет более 60 миллионов машин. Какие конкретно ограничения на использование старых авто планируется вводить, пока не объявлено.